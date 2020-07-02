Trump'a göre Amerikan ekonomisi "hızlı" ve "güçlü" geri döndü - Son Dakika

Trump'a göre Amerikan ekonomisi "hızlı" ve "güçlü" geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan Amerikan ekonomisinin hızlı ve güçlü bir geri dönüş yaşadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan Amerikan ekonomisinin hızlı ve güçlü bir geri dönüş yaşadığını söyledi.

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Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Borsa verilerinin son günlerdeki ilerleyişine işaret eden Trump, "Borsa çok iyi işler çıkarıyor, bu da benim için daha iyi istihdam rakamları demek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ABD'deki işsizlik rakamlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Trump, "Bugün açıklanan işsizlik rakamları, ekonomimizin çok ama çok güçlü bir şekilde geri döndüğünün habercisi. Kovid-19'un bazı bölgelerdeki yangınını söndürüyoruz, valilerle yakından çalışıyoruz ve bu işe yarıyor." dedi.

Trump, Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla ilerleyen aylarda işsizlik rakamlarında daha da düşüş olacağını kaydederek "Krizin üstesinden geliniyor." yorumunu yaptı.

ABD'deki işsizlik rakamlarının iyileşmesine işaret eden Trump, "Bu sadece şans değil, bu çok fazla yetenek gerektiriyor. Tüm bu güzel haberler, benim yönetimimin Kongredeki ortaklarımızla ABD ekonomisini bu korkunç olaydan kurtarmak için attığı tarihi adımların sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 sonrası Amerikan ekonomisinin hızlı bir geri dönüş yaşadığını vurgulayan Trump, "3. çeyrek tarihi başarılara tanıklık edecek. Güzel olan şey şu ki bu rakamlar kasım ayındaki seçimlerden önce açıklanacak ve insanlar her şeyi görebilecek." diye konuştu.

Hazine Bakanı Mnuchin'den değerlendirme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de bugün açıklanan istihdam verilerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek "İşimiz bitmedi ve Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden her bir Amerikalı işine geri dönene kadar bitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 krizi nedeniyle bir kısım işletmenin darbe alacağına dikkati çeken Mnuchin, bu işletmelere yönelik ilave kaynak gerekeceğini ifade etti.

Mnuchin, ekonominin yeniden normale dönmesi için güvenli bir yol olduğunu ve bunu dikkatlice izlediklerini belirterek insanları güvenli bir şekilde işlerine geri döndürebileceklerini kaydetti.

Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın istihdamı korumak için bir sonraki destek paketi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'deki işsizlik rakamları

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon arttı. Ülkede işsizlik oranı ise beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Haziran ile biten haftada 1 milyon 427 bine geriledi ancak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, iyi gelen istihdam verilerinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Amerikan iş gücü piyasasındaki toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'a göre Amerikan ekonomisi 'hızlı' ve 'güçlü' geri döndü - Son Dakika

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