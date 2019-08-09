Son Dakika Haberleri: Trump'a göre Hollywood "ırkçı"
Son Dakika Güncel Haber

Trump'a göre Hollywood "ırkçı"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hollywood'un ABD'ye zarar veren filmler yaptığını savunarak, "Hollywood gerçekten çok kötü.

Trump'a göre Hollywood
ABD Başkanı Donald Trump, Hollywood'un ABD'ye zarar veren filmler yaptığını savunarak, "Hollywood gerçekten çok kötü. Irkçılardan bahsediyorsunuz, asıl Hollywood ırkçı." şeklinde konuştu.
Beyaz Saray'ın bahçesinde ABD'deki ırkçılık sorunu hakkında konuşan ABD Başkanı Trump, Hollywood'u eleştirdi.
Hollywood ile çalışanları "elit" bulmadığını kaydeden Trump, elitlerin "arkasından gidilen" kişiler olduğunu söyledi.
Trump, Hollywood'da üretilen filmleri de eleştirerek, "Yaptıkları birçok türde film, ülkemiz için gerçekten tehlikeli. Hollywood'un yaptığı işler, ülkemize büyük zarar veren işler. Hollywood gerçekten çok kötü. Irkçılardan bahsediyorsunuz, asıl Hollywood ırkçı." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamalarında spesifik olarak bir film veya kişiyi hedef almayan Trump, kendisine yöneltilen "ırkçı" suçlamasını kabul etmediğini vurguladı.
Başkanlık görevinden önce uzun yıllar televizyon dünyasında programlar yapan Trump, bazı Hollywood yıldızları tarafından şiddetle eleştiriliyor ve "ırkçı" olarak nitelendiriliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hollywood, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan güvenli bölge açıklaması: Büyük adım olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 23:49:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'a göre Hollywood "ırkçı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]