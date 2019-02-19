Son Dakika Haberleri: Trump'a Göre Maduro Vatansever Değilmiş

Trump'a Göre Maduro Vatansever Değilmiş

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro için, "Vatansever değil, Küba'nın kuklası" dedi.

Trump'a Göre Maduro Vatansever Değilmiş, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro için, "Vatansever değil, Küba'nın kuklası" dedi.

Venezuela'daki yönetim krizinin yansımaları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında bir açıklama daha yaptı. Miami'deki Uluslararası Florida Üniversitesinde düzenlenen bir programda konuşan Trump, ülkesinin Venezuela halkına yakın olduğunu söyleyerek yönetimde barışçıl bir geçiş olması yönünde çağrısında bulundu. Maduro'yu ise "diktatör" olarak adlandıran Trump, "Nicols Maduro, Venezuelalı bir vatansever değil, Küba'nın kuklası" diye konuştu.

"HER ŞEYLERİNİ KAYBEDECEKLER"

ABD'nin barışçıl bir güç değişimi niyetinde olduğunu söyleyen Trump, "Venezuela, Küba'ya petrol verdi. Küba da Venezuela'ya bir polis devleti verdi" ifadelerini kullandı. Maduro'nun iktidara sarılmaya devam etmesi durumunda, bütün seçeneklerin açık olduğunu söyleyen ABD Başkanı, Venezuella Silahlı Kuvvetleri ve rejim üyelerine, "Venezuela halkı için barışçıl bir gelecek kurma fırsatları var. Maduro'yu desteklemeye devam ederlerse, hiçbir zaman bir sığınak bulmayacaklar. Kolay bir çıkış yolları olmayacak. Her şeylerini kaybedecekler" dedi. Maduro rejimine çalışmalarını durdurması için çağrıda bulunan Trump, "Dünya onları izliyor. Venezuelalı vatanseverlerin birlikte hareket etme zamanı geldi" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

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