Son Dakika Haberleri: Trump'a göre saldırılardan İran sorumlu
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Trump'a göre saldırılardan İran sorumlu

3 saat önce

ABD Başkanı Trump, Umman Körfezi'ndeki iki tankere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu.

Trump'a göre saldırılardan İran sorumlu, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Umman Körfezi'ndeki iki tankere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:23 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Donald Trump, Ekonomi
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