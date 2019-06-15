Trump'a göre saldırılardan İran sorumlu
3 saat önce
ABD Başkanı Trump, Umman Körfezi'ndeki iki tankere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:23
ABD Başkanı Trump, Umman Körfezi'ndeki iki tankere yapılan saldırılardan İran
'ı sorumlu tuttu.
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