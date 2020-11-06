Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkının 3 Kasım başkanlık seçimi için verdikleri milyonlarca oyun sayımı tamamlanmadan kameraların karşısına geçerek "Biz bu seçimi kazandık" sözleriyle galibiyetini ilan etti. Seçimlerde hile yapıldığını, seçimlerin kendisinden çalındığını iddia eden Trump, "Oy verme işlemleri durdurulsun" çağrısı yaparak Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini duyurdu. Ancak Trump'ın bu sözlerine kendi partisinin siyasetçilerinden tepkiler geldi.

"TEMELSİZ SUÇLAMALAR"

Utah Senatörü Cumhuriyetçi Partili Mitt Romney, Trump'ı 'seçmen sahtekarlığına ilişkin temelsiz suçlamalarda bulunmakla' eleştirdi.

Cumhuriyetçi senatör, başkanın, yakın eyaletlerde yeniden sayım ve belirli usulsüzlük iddialarının soruşturulmasını talep etmesinin 'hakları dahilinde' olduğunu söylerken, seçimin hileli olduğuyla ilgili temelsiz iddiaları öne sürmenin yanlış olduğunu, 'ülkedeki ve dünyadaki özgürlük davasına zarar verdiğini' belirtti.

Mitt Romney

"SEÇİMDE BİR YANLIŞLIK GÖRMÜYORUM"

NBC'ye konuşan Pennsylvania Cumhuriyetçi Senatörü Pat Toomey ise, "Başkanın dün gece yaptığı konuşmayı izlemek çok zordu. Başkanın büyük çaplı sahtekarlık ve seçim hırsızlığı iddiaları kanıtlanmadı. Seçimde bir yanlışlık görmüyorum. Bakın, her seçimde usulsüzlükler vardır. Genellikle çok küçük olma eğilimindedirler ve sadece bir avuç oy pusulası içerirler." dedi.

Pat Toomey

"BU İŞ GİTTİKÇE ÇILGINLAŞIYOR"

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger de Trump'ın açıklamalarını kınayan cumhuriyetçiler arasında. Kinzinger, Twitter paylaşımında şunları söyledi: "Her oyun sayılmasını istiyoruz, evet her yasal oyun (tabii ki). Ancak, sahtekarlıkla ilgili yasal endişeleriniz varsa KANIT gösterin ve mahkemeye götürün. Çürütülmüş yanlış bilgilerin yayılmasını DURDURUN … Bu iş gittikçe çılgınlaşıyor."

Adam Kinzinger

"BAŞKANIN DEMOKRATİK SÜRECİMİZİ BALTALAYAN YORUMLARI SAVUNULAMAZ"

Cumhuriyetçi Maryland valisi Larry Hogan da, kesin bir şekilde şunları söyledi: "Bu akşam başkanın, demokratik sürecimizi baltalayan yorumları için hiçbir savunma yapılamaz. Amerika oyları sayıyor ve sonuçlara her zaman olduğu gibi saygı duymalıyız."

Larry Hogan

TRUM'IN HİLE İDDİALARI

ABD Başkanı Donald Trump haftalardır, başkanlık seçimleri başa baş geçerse, Demokratları seçim hilesiyle ve zaferini elinden çalmakla suçlayacağının işaretlerini veriyordu. Donald Trump, Çarşamba gününün ilk saatlerinde tam da bunu yaptı ve sayım bitmeden erkenden zaferini ilan ederek "Bu seçimi kazanmayı bekliyorduk. Açıkçası, bu seçimi kazandık" dedi. Trump ayrıca, seçimde "hile" yapıldığını da ileri sürerek: "Bu ülkemize yapılmış büyük bir hile. Hukukun düzgün bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz. Tüm oy verme işlemlerinin durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.