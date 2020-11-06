Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki - Son Dakika

Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki

06.11.2020 23:03
Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimin hileli olduğuna ve oyların sayımının durdurulması gerektiğine dair açıklamaları, aralarında 2012 yılında Obama'ya karşı yarışan Mitt Romney'in de bulunduğu bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkının 3 Kasım başkanlık seçimi için verdikleri milyonlarca oyun sayımı tamamlanmadan kameraların karşısına geçerek "Biz bu seçimi kazandık" sözleriyle galibiyetini ilan etti. Seçimlerde hile yapıldığını, seçimlerin kendisinden çalındığını iddia eden Trump, "Oy verme işlemleri durdurulsun" çağrısı yaparak Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini duyurdu. Ancak Trump'ın bu sözlerine kendi partisinin siyasetçilerinden tepkiler geldi.

"TEMELSİZ SUÇLAMALAR"

Utah Senatörü Cumhuriyetçi Partili Mitt Romney, Trump'ı 'seçmen sahtekarlığına ilişkin temelsiz suçlamalarda bulunmakla' eleştirdi.

Cumhuriyetçi senatör, başkanın, yakın eyaletlerde yeniden sayım ve belirli usulsüzlük iddialarının soruşturulmasını talep etmesinin 'hakları dahilinde' olduğunu söylerken, seçimin hileli olduğuyla ilgili temelsiz iddiaları öne sürmenin yanlış olduğunu, 'ülkedeki ve dünyadaki özgürlük davasına zarar verdiğini' belirtti.

Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki
Mitt Romney

"SEÇİMDE BİR YANLIŞLIK GÖRMÜYORUM"

NBC'ye konuşan Pennsylvania Cumhuriyetçi Senatörü Pat Toomey ise, "Başkanın dün gece yaptığı konuşmayı izlemek çok zordu. Başkanın büyük çaplı sahtekarlık ve seçim hırsızlığı iddiaları kanıtlanmadı. Seçimde bir yanlışlık görmüyorum. Bakın, her seçimde usulsüzlükler vardır. Genellikle çok küçük olma eğilimindedirler ve sadece bir avuç oy pusulası içerirler." dedi.

Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki
Pat Toomey

"BU İŞ GİTTİKÇE ÇILGINLAŞIYOR"

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger de Trump'ın açıklamalarını kınayan cumhuriyetçiler arasında. Kinzinger, Twitter paylaşımında şunları söyledi: "Her oyun sayılmasını istiyoruz, evet her yasal oyun (tabii ki). Ancak, sahtekarlıkla ilgili yasal endişeleriniz varsa KANIT gösterin ve mahkemeye götürün. Çürütülmüş yanlış bilgilerin yayılmasını DURDURUN … Bu iş gittikçe çılgınlaşıyor."

Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki
Adam Kinzinger

"BAŞKANIN DEMOKRATİK SÜRECİMİZİ BALTALAYAN YORUMLARI SAVUNULAMAZ"

Cumhuriyetçi Maryland valisi Larry Hogan da, kesin bir şekilde şunları söyledi: "Bu akşam başkanın, demokratik sürecimizi baltalayan yorumları için hiçbir savunma yapılamaz. Amerika oyları sayıyor ve sonuçlara her zaman olduğu gibi saygı duymalıyız."

Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki
Larry Hogan

TRUM'IN HİLE İDDİALARI

ABD Başkanı Donald Trump haftalardır, başkanlık seçimleri başa baş geçerse, Demokratları seçim hilesiyle ve zaferini elinden çalmakla suçlayacağının işaretlerini veriyordu. Donald Trump, Çarşamba gününün ilk saatlerinde tam da bunu yaptı ve sayım bitmeden erkenden zaferini ilan ederek "Bu seçimi kazanmayı bekliyorduk. Açıkçası, bu seçimi kazandık" dedi. Trump ayrıca, seçimde "hile" yapıldığını da ileri sürerek: "Bu ülkemize yapılmış büyük bir hile. Hukukun düzgün bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme'ye gideceğiz. Tüm oy verme işlemlerinin durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mitt Romney, oyunlar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin
Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor         
23:04
Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü         
22:18
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi         
22:17
Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim         
21:53
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 23:19:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'a içerden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei