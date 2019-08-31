'Trump'a kızlarından daha yakınım' diyen kişisel yardımcısı Beyaz Saray'dan atıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kişisel yardımcısı Madeleine Westerhout, Trump ailesi hakkında basına yaptığı kayıt dışı açıklamalar nedeniyle işinden oldu.



Başkan Trump, New Jersey Golf Klübü'nde bu ay başlarında tatildeyken Madeleine Westerhout yakınlardaki bir otelde başkanın tatilini takip eden gazetecilerle yemek yedi. Yemek sırasında bir kaç içki içen Westerhout, Trump ailesi hakkında bazı bilgileri paylaşırken bazı şakalar da yaptı.