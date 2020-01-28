Trump'a müzakere öneren Zarif, ülkesinde protesto edildi - Son Dakika
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Trump'a müzakere öneren Zarif, ülkesinde protesto edildi

7 saat önce

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine rağmen şartların oluşması halinde ABD'yle müzakere kapısının açık olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinde protesto edildi.

Trump'a müzakere öneren Zarif, ülkesinde protesto edildi, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine rağmen şartların oluşması halinde ABD'yle müzakere kapısının açık olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinde protesto edildi.

Dışişleri Bakanlığı avlusunda toplanan bir grup, Zarif'i ihanetle suçlayarak özür ve istifaya çağırdı. Süleymani'nin posterlerini ve intikamı simgeleyen kırmız bayraklar taşıyan kalabalık, ABD bayrağını yakarak, 'diyalog değil, intikam istiyoruz'  şeklinde sloganlar attı. Grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.Zarif, geçtiğimiz günlerde Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Kasım Süleymani olayına rağmen ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırması koşuluyla Washington yönetimiyle masaya oturabileceklerini ifade etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Zarif'e, "Hayır, teşekkürler!" cevabını vererek İranlı bakanın önerisini geri çevirmişti.

Görüntü Dökümü:

Dışişleri Bakanlığı avlusunda yapılan protesto eylemi

Kalabalık slogan atarak Zarif'i istifaya çağırdı


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:25 Kaynak: DHA
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