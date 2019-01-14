Son Dakika Haberleri: Trump'a Sert Cevap

Trump'a Sert Cevap

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine sert cevap verdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine sert cevap verdi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Altun, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" sözlerini retweet etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fahrettin Altun, Donald Trump, Güncel
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