Trump'a 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız?" diye soran gazeteci: Beş yıldır bu anı...

Amerikan haber sitesi Huffington Post'un Beyaz Saray muhabiri Shirish V. Date, ABD Başkanı Trump'a "Şimdiye kadar söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?" diye sordu. Trump soruya cevap vermedi.

Date, Perşembe günü günlük bilgilendirme toplantısında söz aldı ve "Sayın Başkan, başkanlıktaki üç-buçuk yıldan sonra şimdiye kadar Amerikalara söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?" dedi.

Trump'la kıdemli gazeteci arasında daha sonra şu konuşma geçti:

Trump: Tüm nelerden?

Date: Tüm yalanlardan, dürüst olmamaktan

Trump: Kim'in söylediği?

Date: Sizin söylediğiniz.

Donald Trump, soruyu yanıtlamadan başka bir gazeteciye söz verdi.

'Aynı soruyu yine soracağım'

Twitter mesajında "Beş yıldır bu anı bekliyordum' diyen Date, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine, yine bir fırsatı olursa Trump'a bu kez "Geçen sefer sorumu yanıtlamadınız. Lütfen söyler misiniz, … (O zamana kadar sayısı kaç olursa) yalandan pişman mısınız?" diye soracağını söyledi.

Washington Post: Trump 20 bin kez yalan söyledi

Washington Post gazetesi Temmuz'da Trump'ın, başkanlığı döneminde en az 20 bin kez yanlış ya da yanıltıcı açıklama yaptığını öne sürmüştü.

Date, ilk kez böyle bir fırsatı olduğu için Trump'a bu soruyu sorduğunu belirterek "Bana nasıl söz verdi anlamadım. Daha önce (Mart'ta) ona sormaya çalıştığımda sorumun ortasında beni kesmişti. Belki bu kez beni hatırlamadı. Biliyorsunuz etrafında soru soran belli gazeteciler var" dedi.

SV Date, "Trump'a bir daha soru sorma fırsatınız olur mu?" sorusunu "Evet, kesinlikle" diye yanıtladı.