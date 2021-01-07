ABD'de Trump'ın seçim açıklamaları sonrasında ortalık karıştı. Kongre binası basıldı, göstericiler ve polisler arasında çatışma yaşandı.
Bugünkü Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence'in de seçim sonuçlarına itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Trump, "Pence, bizim için mücadele etmeli, bunu yapmazsa bugün ülkemiz için kötü bir gün olacak ve ben hayal kırıklığına uğrayacağım" ifadesini kullandı.
Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence yazılı açıklamayla Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısını reddetti. Daha sonra ise Pence, Twitter kapak fotoğrafına Joe Biden ve Kamala Harris'in fotoğrafını koydu.
Beyaz Saray eski iletişim direktörü Alyssa Farah'ın da "Trump için çalıştım. Beni duyun. Seçim çalınmadı. Kaybettik. Sonuçları kabul etmeliyiz" dediği iddia edildi.
Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere seslendi. Şiddet olaylarının durdurulması çağrısında bulunan Pence, "ABD Kongre binasında meydana gelen şiddet ve yıkım artık durmalıdır. İlgili herkes kolluk kuvvetlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Kongre binamıza yapılan bu saldırı hoş görülemeyecek ve olaya karışanlar sonuna kadar yargılanacaktır" dedi.
Son Dakika › Dünya › Trump'a yardımcısı Pence'den kazık! Twitter hesabına Biden'ın fotoğrafını koydu - Son Dakika Dünya