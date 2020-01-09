Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak - Son Dakika
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Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak

6 saat önce

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki maddeyi yakın bir zamanda Senato'ya yollayacaklarını söyledi.

Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak, System.String[]

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki maddeyi yakın bir zamanda Senato'ya yollayacaklarını söyledi.

Kongrenin, yarı yıl tatilinin ardından açılmasıyla Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın azil süreci ve İran ile yaşanan gerginliğe ilişkin basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da azil sürecine ilişkin yargı prosedürlerini ve tanık listesini görmek istediklerini vurgulayan Pelosi, "Bu maddeleri sonsuza kadar bekletmeyeceğim. Hazır olduğumda yollayacağım ki bu yakın bir zamanda olacak." dedi.

Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamış ancak dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti.

"Provokatif ve orantısız"

Pelosi, öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerince öldürülmesi sonrası İran ile yaşanan gerginliğe de değindi.

Trump'ın saldırı talimatını "provokatif ve orantısız" olarak tanımlayan Pelosi, şunları söyledi:

"ABD yönetimi, İran'a karşı Amerikalıların hayatını tehlikeye sokan provokatif ve orantısız bir hava saldırısı gerçekleştirdi ve bunu Kongre'ye danışmadan yaptı. Yönetimin Kongreye danışmak gibi bir sorumluluğu var. Kongre üyeleri, yönetimin İran'a yönelik düşmansı tavırları ve ileriye dönük strateji eksikliği konusunda ciddi ve acil endişelere sahip."

Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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