Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için başlatılan sürece Beyaz Saray'ın eski üst düzey yöneticilerinden destek geldi. 300'den fazla eski diplomat ve güvenlik yetkilisi Trump'ı görevi kötüye kullanmakla itham etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için başlatılan sürece Beyaz Saray'ın eski üst düzey yöneticilerinden destek geldi.
Güvenlik, terörle mücadele, istihbarat ve dış politika kurumlarında görev yapmış 300'den fazla kişinin imzasının bulunduğu ortak bildiride "Başkan Trump, demokrasimize dışarıdan müdahaleye davetiye çıkarmak için ülke topraklarının en üst makamının yetki ve kaynaklarını olabildiğince kullanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:46
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