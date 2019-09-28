Son Dakika Haberleri: Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek
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Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için başlatılan sürece Beyaz Saray'ın eski üst düzey yöneticilerinden destek geldi. 300'den fazla eski diplomat ve güvenlik yetkilisi Trump'ı görevi kötüye kullanmakla itham etti.

Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için başlatılan sürece Beyaz Saray'ın eski üst düzey yöneticilerinden destek geldi.


Güvenlik, terörle mücadele, istihbarat ve dış politika kurumlarında görev yapmış 300'den fazla kişinin imzasının bulunduğu ortak bildiride "Başkan Trump, demokrasimize dışarıdan müdahaleye davetiye çıkarmak için ülke topraklarının en üst makamının yetki ve kaynaklarını olabildiğince kullanmıştır." denildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:46 
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