Trump'a yönelik azil soruşturmasına ABD'li eski diplomat ve üst düzey yetkililerden destek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için başlatılan sürece Beyaz Saray'ın eski üst düzey yöneticilerinden destek geldi.



Güvenlik, terörle mücadele, istihbarat ve dış politika kurumlarında görev yapmış 300'den fazla kişinin imzasının bulunduğu ortak bildiride "Başkan Trump, demokrasimize dışarıdan müdahaleye davetiye çıkarmak için ülke topraklarının en üst makamının yetki ve kaynaklarını olabildiğince kullanmıştır." denildi.