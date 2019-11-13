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Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının duyurulmasından 6 hafta sonra kamuya açık oturumlar bugün başladı.

Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının duyurulmasından 6 hafta sonra kamuya açık oturumlar başladı.


Şimdiye kadar kapalı olarak yapılan duruşmalar, çarşamba günü itibariyle milyonlarca ABD'li ve İnternet kullanıcısı tarafından canlı olarak takibe açıldı. Demokratların liderlik ettiği duruşmalarda ABD'li üç diplomatın ifadesi alınacak. Diplomatlardan ikisi, bugün alınacak ifadeleri öncesi yemin etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:16 
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