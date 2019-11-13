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Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının duyurulmasından 6 hafta sonra kamuya açık oturumlar bugün başladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının duyurulmasından 6 hafta sonra kamuya açık oturumlar başladı.
Şimdiye kadar kapalı olarak yapılan duruşmalar, çarşamba günü itibariyle milyonlarca ABD'li ve İnternet kullanıcısı tarafından canlı olarak takibe açıldı. Demokratların liderlik ettiği duruşmalarda ABD'li üç diplomatın ifadesi alınacak. Diplomatlardan ikisi, bugün alınacak ifadeleri öncesi yemin etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:16
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