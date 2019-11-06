Son Dakika Haberleri: Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar haftaya başlıyor
Son Dakika Dünya Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar haftaya başlıyor

Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar haftaya başlıyor

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.

Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar haftaya başlıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.


Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi azil soruşturması kapsamındaki ilk kamuya açık oturumlarını gelecek hafta yapacak." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:43 
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