Trump'a yönelik azli soruşturması Temsilciler Meclisinde kabul edildi - Son Dakika
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Trump'a yönelik azli soruşturması Temsilciler Meclisinde kabul edildi

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump hakkında 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle başlatılan azil soruşturmasını oylamak üzere akşam saatlerinde toplandı.

Trump'a yönelik azli soruşturması Temsilciler Meclisinde kabul edildi, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump hakkında 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle başlatılan azil soruşturmasını oylamak üzere akşam saatlerinde toplandı. Yapılan oylamada Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası, 197 hayır oyuna karşılık 230 evet oyu ile kabul edildi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın, 25 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon konuşması sırasında Zelenskiy'e eski ABD Başkanı Yardımcısı ve 2020 seçimlerinde demokratların adaylarından biri olan Joe Biden ve oğlunu soruşturması için baskı yaptığı gerekçesi ile başlatılan azil süreci ile ilgili oylama, Demokratların üstün olduğu Temsilciler Meclisinde sert tartışmalar sonrası yapıldı. ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası 197 hayır oyuna karşılık 230 evet oyu ile kabul edildi. Dava dosyası, nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderildi.


"Bu mektup gerçekten hastalıklı"


ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin kendisine gönderdiği ve 6 sayfa olduğu belirtilen mektuba da yanıt verdi. Pelosi, oylama sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mektuba bir tepkisinin olmadığını ve çok saçma olduğunu belirterek, "Mektubun tamamını okuma fırsatım olmadı, önemli kısımlarına baktım ve bu mektup gerçekten hastalıklı" ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınıp alınmamasına Senato karar verecek. Ancak Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için Trump'ın azledilmesi beklenmiyor.


Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanan üçüncü başkan oldu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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