Son Dakika Haberleri: Trump'a yönelik Rusya soruşturması: FBI kusurlu ancak siyasi değil
Son Dakika Dünya Trump'a yönelik Rusya soruşturması: FBI kusurlu ancak siyasi değil - Son Dakika Dünya

Trump'a yönelik Rusya soruşturması: FBI kusurlu ancak siyasi değil

6 saat önce

Amerikan kamuoyunun uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporu, Başmüfettiş Horowitz tarafından açıklandı.

Trump'a yönelik Rusya soruşturması: FBI kusurlu ancak siyasi değil, System.String[]

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz, Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının başladığı dönemde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) herhangi bir siyasi motivasyonunun olmadığını ancak soruşturmada birçok kusur olduğunu açıkladı.


Amerikan kamuoyunun uzun süredir beklediği Adalet Bakanlığının Rusya soruşturması raporu, Başmüfettiş Horowitz tarafından açıklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:45 
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