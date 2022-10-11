Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analistin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analistin yargılanmasına başlandı

11.10.2022 22:28
Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analistin yargılanmasına başlandı

ABD'de, eski Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasının yazımına yardım eden Rus Analist Igor Danchenko'nun "federal yetkililere yalan söyleme" suçlamasından yargılanmasına başlandı.

ABD'de, eski Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasının yazımına yardım eden Rus Analist Igor Danchenko'nun "federal yetkililere yalan söyleme" suçlamasından yargılanmasına başlandı.

Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesinde bugün 9 erkek ve 7 kadından oluşan 4'ü yedek 12 jüri üyesinin belirlenmesi ve yemin ederek yerini almasıyla davaya geçildi.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı tarafından Rusya soruşturmasının kökenleri araştırması için atanan özel yetkili savcı John Durham jüri seçimi sırasında davayı siyasi imalardan uzak tutmaya çalışacaklarını söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine "Steele dosyası" konusunda yanlış ve aldatıcı beyanlarda bulunmaktan yargılanacak Rus kökenli dış politika analisti Danchenko'nun davasının bir hafta sürmesi bekleniyor.

Danchenko 4 Kasım 2021'de gözaltına alındıktan sonra hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Washington D.C'de yaşayan Rus analist, 2016 başkanlık seçimleri sırasında Trump'ın Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren Steele dosyasının yazarı İngiliz casus Christopher Steele'e yardım eden ana kaynak olarak gündeme gelmiş, daha sonra söz konusu dosyanın yanlış içerikli olduğu ve de Danchenko'nun Demokratlar tarafından dolaylı yollardan desteklendiği gündeme gelmişti.

Mahkeme dosyasındaki bilgilere göre, ABD hükümetiyle karışık ilişkileri bulunan Danchenko, 2009'dan 2011'e kadar Rus ajanlarıyla olası bağlantıları nedeniyle bir FBI karşı istihbarat soruşturmasına konu olmuş, 2017'den 2020'ye kadar da FBI için çalışan ücretli bir muhbir olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı, John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atayarak Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Özel yetkili savcı Durham'ın Danchenko davasının ardından Steele dosyası hakkındaki raporunu tamamlayıp gelecek aylarda Adalet Bakanı Merrick Garland'a sunabileceği kaydediliyor.

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Kaynak: AA

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