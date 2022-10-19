Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analist "yalan söyleme" davasında beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analist "yalan söyleme" davasında beraat etti

19.10.2022 00:34
Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analist "yalan söyleme" davasında beraat etti

ABD'de, eski Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasının yazımına yardım eden Rus Analist Igor Danchenko, "federal yetkililere yalan söyleme" suçlamasından yargılandığı davada beraat etti.

ABD'de, eski Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasının yazımına yardım eden Rus Analist Igor Danchenko, "federal yetkililere yalan söyleme" suçlamasından yargılandığı davada beraat etti.

Virginia eyaletindeki Alexandrıa Federal Mahkemesinde 11 Ekim'de başlayan davada jüri heyeti Danchenko'yu suçsuz buldu.

Danchenko'nun avukatı, müvekkillinin "siyasi motivasyonla açılan bir davaya" konu olduğunu ve devlet görevlilerine yalan söylemediğini savunarak, "O, FBI'ya yardım etmeye çalışırken, bundan dolayı suçlandı." ifadesini paylaştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı tarafından Rusya soruşturmasının kökenleri araştırması için atanan özel yetkili savcı John Durham, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine "Steele dosyası" konusunda yanlış ve aldatıcı beyanlarda bulunmaktan Danchenko'ya dava açmıştı.

Danchenko 4 Kasım 2021'de gözaltına alındıktan sonra hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Washington D.C'de yaşayan Rus analist, 2016 başkanlık seçimleri sırasında Trump'ın Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren Steele dosyasının yazarı İngiliz casus Christopher Steele'e yardım eden ana kaynak olarak gündeme gelmiş, daha sonra söz konusu dosyanın yanlış içerikli olduğu ve de Danchenko'nun Demokratlar tarafından dolaylı yollardan desteklendiği iddia edilmişti.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

Trump döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'i suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Özel yetkili savcı Durham'ın Steele dosyası hakkındaki raporunu bu yıl tamamlayıp Adalet Bakanı Merrick Garland'a sunabileceği kaydediliyor.

YORUMLAR
500
Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz Rusya'nın İran yapımı silah kullanması ABD'yi tedirgin etti: Harekete geçmekten çekinmeyiz ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım 'rekor' düzeyde ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım 'rekor' düzeyde
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analist 'yalan söyleme' davasında beraat etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 07:10:21. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında adı geçen Rus analist "yalan söyleme" davasında beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement