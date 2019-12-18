Trump'a yöneltilen 'gücünü kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' ne demek? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'a yöneltilen 'gücünü kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' ne demek? - Son Dakika Dünya

Trump'a yöneltilen 'gücünü kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' ne demek?

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi bu hafta Başkan Donald Trump’ın azledilmesi için oylama yapacak. Trump hakkında iki suçlama bulunuyor: gücünü kötüye kullanma ve Ukrayna soruşturmasında Kongre’nin işleyişini engelleme. Peki bunlar hukuken ne anlama geliyor?

Trump'a yöneltilen 'gücünü kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' ne demek?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi bugün Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için oylama yapacak. Trump hakkında iki suçlama bulunuyor: gücünü kötüye kullanma ve Ukrayna soruşturmasında Kongre'nin işleyişini engelleme. Peki, azil maddeleri hangi tarihsel perde arkasına dayanıyor ve hukuken ne anlama geliyor? Bugüne kadar hangi Amerikan başkanları bu suçlamaya maruz kaldı.


Gücün kötüye kullanılması


Gücün kötüye kullanılması azil bağlamında genel olarak başkanlığın sahip olduğu geniş gücün kişisel menfaat için kullanılması olarak tanımlanıyor. Gücün kötüye kullanılması Amerikan Anayasası'nda özel olarak azil sebeplerinden biri olarak sayılmıyor. Anayasa başkanın, "vatana ihanet, rüşvet ve diğer ağır suçlar ve kabahatler"den dolayı görevden alınabileceğini öngörüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:56 
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