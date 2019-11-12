Son Dakika Haberleri: "Trump AB'den araç ithalatına tarifeyi 6 ay erteleyecek"
Son Dakika Ekonomi 'Trump AB'den araç ithalatına tarifeyi 6 ay erteleyecek'

"Trump AB'den araç ithalatına tarifeyi 6 ay erteleyecek"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın en geç Çarşamba günü vermesi gereken Avrupa Birliği'nden (AB) araç ithalatına vergi kararını altı ay daha ertelemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en geç Çarşamba günü vermesi gereken Avrupa Birliği'nden (AB) araç ithalatına vergi kararını altı ay daha ertelemesi bekleniyor.

Politico'nun adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın, daha önce altı ay ertelediği, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile AB'den araç ithaltına yüzde 25 tarife uygulayıp uygulamama karını en geç Çarşamba günü vermesi gerekiyor.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, özellikle ticaret ve tarife konusunda gelindiğinde Trump'ın nihai kararının her zaman belirsizliklerle kuşatılmış olduğuna işaret ediyor.

Trump yönetiminin bir yandan Çin ile anlaşma imzalama hızırlığı içinde olduğuna ve bazı öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması risklerine dikkat çeken kaynaklar, Trump'ın tarife kararını altı ay için daha ertemesi kararı alcağına inanıyorlar.

Haberde, ABD yönetiminin Japonya ile araç ithalatı konusunda bir sorun yaşamadığını ve Japon araçlarına vergi konusunu gündeme getirmediğini anımsatan kaynaklar, Japonya'nın pazarını ABD tarım mallarına açtığına dikkat çekiyor. Buna karşılık AB, tarım ürünleri konusunun müzakere masasına dahi getirilmesine karşı duruyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz? Şovmen Mehmet Ali Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 15:35:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Trump AB'den araç ithalatına tarifeyi 6 ay erteleyecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]