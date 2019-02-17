Son Dakika Haberleri: Trump, AB'den Deaş Militanlarını Geri Alarak Yargılamalarını İstedi

Trump, AB'den Deaş Militanlarını Geri Alarak Yargılamalarını İstedi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'a karşı kazanılan zaferden sonra sıranın Avrupa ülkelerine geldiğini belirterek, yakalanan 800 DEAŞ militanını Avrupa'nın geri alarak yargılamalarını istedi.

Trump, AB'den Deaş Militanlarını Geri Alarak Yargılamalarını İstedi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'a karşı kazanılan zaferden sonra sıranın Avrupa ülkelerine geldiğini belirterek, yakalanan 800 DEAŞ militanını Avrupa'nın geri alarak yargılamalarını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin DEAŞ'a karşı kazınılan yüzde yüzlük zaferden sonra Suriye'den geri çekileceğini, bu konuda çok şey yapıp çok harcamada bulunduklarını, artık sıranın diğer ülkelere geldiğini belirtti. ABD'nin İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden DEAŞ militanlarını geri alarak yargılamasını istediğini kaydeden Trump'ın tweeti şöyle:

"ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerinden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ savaşçıyı geri alıp yargılamasını istiyor. DEAŞ şu an düşmüş durumda. Diğer alternatif ise bizim onları salmaya zorlanmamız ki bu hiç de iyi bir şey değil. Amerika, DEAŞ savaşçılarının gitmesi beklenen yer olan Avrupa'ya sızmasını seyretmek istemiyor. Biz çok şey yapıp, çok para harcadık. Artık diğerlerinin harekete geçme ve ellerinden geleni yapma zamanı geldi. Biz, DEAŞ'a karşı yüzde yüz zafer kazandıktan sonra geri çekiliyoruz." - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika
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