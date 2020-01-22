Trump: AB'den ithal otomobillere yüzde 25 vergi getirebiliriz - Son Dakika
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Trump: AB'den ithal otomobillere yüzde 25 vergi getirebiliriz

14 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmaya varamaması halinde, AB'den ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirebileceği uyarısı yaptı.

Trump: AB'den ithal otomobillere yüzde 25 vergi getirebiliriz, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmaya varamaması halinde, AB'den ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirebileceği uyarısı yaptı.

Trump Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Fox Business'tan Maria Bartiromo ile yaptığı söyleşide, "Sonuçta, çok kolay olacak; çünkü, bir anlaşma yapamazsak, AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirmek zorunda kalacağız" dedi.

Orta sınıf için vergi indiriminin önümüzdeki 90 gün içinde açıklanacağını söyleyen Trump, "Orta sınıf için çok büyük bir vergi indirimi yapacağız. Bunu önümüzdeki 90 gün içinde açıklayacağız" dedi.


Avrupa Birliği, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:14 Kaynak: DHA
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