Son Dakika Haberleri: Trump: AB'nin teknoloji şirketlerine cezalarından ABD de yararlanabilir
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Trump: AB'nin teknoloji şirketlerine cezalarından ABD de yararlanabilir

7 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin büyük teknoloji şirketlerine açacağı soruşturmalardan ABD'nin de yararlanabileceğini söyledi.

Trump: AB'nin teknoloji şirketlerine cezalarından ABD de yararlanabilir, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin büyük teknoloji şirketlerine açacağı soruşturmalardan ABD'nin de yararlanabileceğini söyledi.
Trump, CNBC'ye yaptığı açıklamada AB'nin inceleyeceği büyük teknoloji şirketlerinin "harika" olduklarını; ancak, söz konusu şirketler birleştiklerinde "bir şeyler döndüğünü" söyledi. "AB'nin yaptığını biz de yapmalıyız" diyen Trump, AB'li yetkililerin söz konusu soruşturmaları "kolay para" olarak gördüklerini ve " Apple'a 7 milyar dolarlık dava açarak para kazanabileceklerini düşündüklerini" söyledi.
AB'nin söz konusu kararı kapsamında Avrupa Komisyonu, Google'a 2017'den başlayan ve devam eden dönemde 9.5 milyar dolarlık antitröst cezası vermişti. ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook da AB'nin kişisel gizlilik kurallarını kapsayan Genel Veri Koruması Kanunu'nun (GDPR) geçen yıl uygulamaya girmesiyle çeşitli soruşturmalara maruz kalmıştı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:25 Kaynak: DHA
Apple, Donald Trump, Avrupa Birliği, Ekonomi
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