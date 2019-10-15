Son Dakika Haberleri: Trump abc news'te büyük skandal
Son Dakika Güncel Trump abc news'te büyük skandal

Trump abc news'te büyük skandal

32 dakika önce

Amerikan Haber Kanalı ABC'nin bir silah tanıtımında kullanılan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş görüntüler gibi yayınlanmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, olayı 'skandal' olarak niteledi.

Amerikan Haber Kanalı ABC'nin bir silah tanıtımında kullanılan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş görüntüler gibi yayınlanmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, olayı 'skandal' olarak niteledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABC News'te büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet dedi.

Görüntülerin ABD'nin Kentucky şehrinde gece yapılan bir tatbikata ait olduğu ortaya çıktı.

ABC World News Tonight'ta yapılan yanlışlıkla ilgili özür ve düzeltme açıklaması yapıldı.

Trump abc news'te büyük skandal

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:47 Kaynak: DHA
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