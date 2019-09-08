Son Dakika Haberleri: Trump, ABD askerinin öldüğü saldırı sonrası Taliban'la barış görüşmelerini durdurdu
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Trump, ABD askerinin öldüğü saldırı sonrası Taliban'la barış görüşmelerini durdurdu

38 dakika önce

Trump Taliban'la barış görüşmelerini durdurdu

Trump, ABD askerinin öldüğü saldırı sonrası Taliban'la barış görüşmelerini durdurdu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.


Twitter hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David'e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil'de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum." ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:00 
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