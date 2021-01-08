Trump, ABD Başkanı seçilen Biden'ın yemin törenine katılmayacak - Son Dakika

Trump, ABD Başkanı seçilen Biden'ın yemin törenine katılmayacak
08.01.2021 19:32
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin törenine katılmayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin törenine katılmayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin törenine katılıp katılmayacağına dair tartışmalara son noktayı koydu. Trump paylaşımında, Biden'ın 20 Ocak'ta Washington'da düzenlenecek yemin törenine katılmayacağını belirterek, "Bana oy veren 75 milyon vatansever, Amerika'yı tekrar harika yapacak ve gelecekte de yüksek sese sahip olacak. Hiçbir şekilde saygısızlık veya haksız muamele görmeyecekler" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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