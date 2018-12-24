Trump: "Abd Ekonomisi İçin Tek Sorun Fed"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin tek sorununun Amerikan Merkez Bankası (Fed) olduğunu söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, ABD ekonomisinin tek sorununun Amerikan Merkez Bankası (Fed
) olduğunu söyledi.
ABD'de hisse senetleri son haftalarda sert bir düşüş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu durumdan Fed'in sorumlu olduğunu söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ekonomisi için tek sorun Fed. Yetkililerin piyasalara dair hisleri yok. Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, çünkü dokunmaz, vuramaz" dedi. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:29 Kaynak: İHA
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