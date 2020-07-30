Trump: "ABD enerjisine karşı savaşı bitiriyoruz" - Son Dakika

Trump: "ABD enerjisine karşı savaşı bitiriyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Midland kentinde enerji sektörü temsilcilerine yönelik yaptığı açıklamada, ülkesinin önünü tıkayan kurallar ve yasalardan kendi yönetimi sırasında kurtulduğunu ifade ederek, "ABD enerjisine karşı savaşı bitiriyoruz" dedi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Midland kentinde enerji sektörü temsilcilerine yönelik yaptığı açıklamada, ülkesinin önünü tıkayan kurallar ve yasalardan kendi yönetimi sırasında kurtulduğunu ifade ederek, "ABD enerjisine karşı savaşı bitiriyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Teksas eyaletinin Midland kentinde enerji sektörü çalışanları ve iş verenleri ile bir araya geldi. Trump görüşmede 4 yeni boru hattının açılmasına onay verdi. Başkan Trump yaptığı açıklamada ABD'nin enerji üretiminde öncü olduğunu ifade etti. ABD'nin Paris İklim Anlaşması gibi önünü tıkayan kurallar ve yasalardan kendi yönetimi sırasında kurtulduğunu ifade eden Trump, ABD'nin 3.1 milyon varil petrol üreterek dünyada bir numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi olduğunu dile getirdi. "Bugün ABD enerjisine karşı savaşı bitiriyoruz" diyen Trump, kendisinden önceki yönetimleri ABD'nin enerji sektörüne karşı savaş açmakla suçladı. Özellikle Obama döneminde yinelenebilir enerji desteklenirken fosil yakıtlara yapılan yatırımların önü kesilmişti.

Trump, 3 Kasım başkanlık seçiminde karşı karşıya geleceği Demokrat Parti adayı Joe Biden'ı işaret ederek, "Politikaları ile Teksas'ta hiç şansı yok" ifadelerini kullandı. Trump, demokratların enerji politikalarının ülke için kötü olduğunu öne sürdü.

"En hızlı üretilmiş aşı"

Konuşması sırasında yeni tip korona virüsü (Covid-19) bir kez daha "Çin virüsü" olarak tanımlayan Trump, Teksas'ta vaka sayısındaki artışın durduğunu belirterek "Teksaslılar her halükarda dikkatli olmalıdır" dedi. Kendi yönetimi altında aşının rekor bir hızda üretildiğini ifade eden Trump, "Bu hafta beklenenden önce bir aşı son test aşamasına girdi" diye konuştu. Trump, "Bu tüm zamanlar içerisinde en hızlı üretilmiş aşıdır" ifadelerini kullandı.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Teksas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump: 'ABD enerjisine karşı savaşı bitiriyoruz' - Son Dakika
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