Son Dakika Haberleri: Trump: ABD, F-35 savaş uçaklarını satmayacak
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Trump: ABD, F-35 savaş uçaklarını satmayacak

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak.

Trump: ABD, F-35 savaş uçaklarını satmayacak, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:52 
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