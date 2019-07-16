Trump: ABD, F-35 savaş uçaklarını satmayacak
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak.
ABD Başkanı Donald Trump
, "ABD, Rusya
'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye
'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:52
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