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Trump: ABD Hindistan'a 3 milyar dolar değerinde silah satacak
7 saat önce
Hindistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, burada on binlerce kişiye hitap ettiği konuşmasında, ülkesinin Hindistan’a değeri 3 milyar doların üzerinde silah satacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:42
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