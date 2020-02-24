Trump: ABD Hindistan'a 3 milyar dolar değerinde silah satacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: ABD Hindistan'a 3 milyar dolar değerinde silah satacak - Son Dakika Dünya

Trump: ABD Hindistan'a 3 milyar dolar değerinde silah satacak

7 saat önce

Hindistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, burada on binlerce kişiye hitap ettiği konuşmasında, ülkesinin Hindistan’a değeri 3 milyar doların üzerinde silah satacağını duyurdu.

Trump: ABD Hindistan'a 3 milyar dolar değerinde silah satacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hindistan'a değeri 3 milyar doların üzerinde silah satacağını açıkladı.


İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu'nda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:42 
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