Trump: ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdü
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının Hurmuz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını (dron) düşürdüğünü duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda İran
'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
İran'ın petrol taşıyan bir gemi ve mürettebatını alı koyması sonrası Körfez
'de tansiyon gerildi. ABD, Tahran
yönetimi bu gemiyi ve mürettebatını serbest bırakmazsa bölgedeki gemi trafiğini güvenlik altına almak için "agresif" yanıtlar vereceğini belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:52
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