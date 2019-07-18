Son Dakika Haberleri: Trump: ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdü
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Trump: ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının Hurmuz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını (dron) düşürdüğünü duyurdu.

Trump: ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdü, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

İran'ın petrol taşıyan bir gemi ve mürettebatını alı koyması sonrası Körfez'de tansiyon gerildi. ABD, Tahran yönetimi bu gemiyi ve mürettebatını serbest bırakmazsa bölgedeki gemi trafiğini güvenlik altına almak için "agresif" yanıtlar vereceğini belirtmişti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:52 
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