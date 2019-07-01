Son Dakika Haberleri: Trump: ABD'li firmalar Huawei'ye ürün satmaya devam edebilir
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Trump: ABD'li firmalar Huawei'ye ürün satmaya devam edebilir

57 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, güvenlik gerekçesiyle ambargo uyguladıkları Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'ye Amerikalı firmaların ürün satmaya devam edebileceğini açıkladı.

Trump: ABD'li firmalar Huawei'ye ürün satmaya devam edebilir, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, güvenlik gerekçesiyle ambargo uyguladıkları Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'ye Amerikalı firmaların ürün satmaya devam edebileceğini duyurdu.

G20 zirvesi için bulunduğu Japonya'nın Osaka şehrinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Huawei'ye ABD'li firmaların daha önce sattıkları yüksek teknoloji ürünlerini satmaya devam etmesine izin verdiğini belirterek, "Bu ürünleri satmaya devam etmelerine ikna oldum." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Huawei, Dünya
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