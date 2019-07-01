Trump: ABD'li firmalar Huawei'ye ürün satmaya devam edebilir
57 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, güvenlik gerekçesiyle ambargo uyguladıkları Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'ye Amerikalı firmaların ürün satmaya devam edebileceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:08
(ABD) Başkanı Donald Trump
, güvenlik gerekçesiyle ambargo uyguladıkları Çin'in telekomünikasyon devi Huawei
'ye Amerikalı firmaların ürün satmaya devam edebileceğini duyurdu.
G20 zirvesi için bulunduğu Japonya
'nın Osaka şehrinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping
ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Huawei'ye ABD'li firmaların daha önce sattıkları yüksek teknoloji ürünlerini satmaya devam etmesine izin verdiğini belirterek, "Bu ürünleri satmaya devam etmelerine ikna oldum." dedi.
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