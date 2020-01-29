Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı - Son Dakika Dünya

Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı

18 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrenin kısa süre önce onayladığı ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı. 1994'ten bu yana yürürlükte olan ve Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan NAFTA, yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı

Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrenin kısa süre önce onayladığı ABD-Meksika- Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı.


Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan yeni anlaşmanın Amerikan çalışanlar için çok önemli kazanımlar içerdiğini vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:17 
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