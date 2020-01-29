Trump ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrenin kısa süre önce onayladığı ABD-Meksika- Kanada Ticaret Anlaşması'nı (USMCA) imzaladı.



Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan yeni anlaşmanın Amerikan çalışanlar için çok önemli kazanımlar içerdiğini vurguladı.