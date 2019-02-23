Son Dakika Haberleri: Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci Adayını Açıkladı

Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci Adayını Açıkladı

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Kanada Büyükelçiliği görevini yürüten Kelly Knight Craft'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci Adayını Açıkladı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Kanada Büyükelçiliği görevini yürüten Kelly Knight Craft'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda Kanada Büyükelçimiz olarak görev yapan Kelly Knight Craft'ı ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday göstermekten mutluluk duyuyorum. Kelly bizim ülkemizi temsil ederken çok önemli işlere imza attı." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump'ın daha önce bu göreve aday gösterdiği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:14 Kaynak: AA

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