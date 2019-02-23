Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci Adayını Açıkladı
39 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Kanada Büyükelçiliği görevini yürüten Kelly Knight Craft'ı aday gösterdiğini duyurdu.
ABD
Başkanı Donald Trump
, ülkesinin Birleşmiş Milletler
(BM
) Daimi Temsilciliği görevine halihazırda Kanada
Büyükelçiliği görevini yürüten Kelly Knight
Craft'ı aday gösterdiğini duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabı Twitter
'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda Kanada Büyükelçimiz olarak görev yapan Kelly Knight Craft'ı ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine aday göstermekten mutluluk duyuyorum. Kelly bizim ülkemizi temsil ederken çok önemli işlere imza attı." ifadelerini kullandı.
Başkan Trump'ın daha önce bu göreve aday gösterdiği Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Heather Nauert
, ailevi sebepleri gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:14 Kaynak: AA
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