Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alabileceklerini duyurdu - Son Dakika
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Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alabileceklerini duyurdu

27 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.

Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alabileceklerini duyurdu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.

DSÖ'nün Kovid-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı.

Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." değerlendirmesinde bulundu. Gazetecilerin bu yöndeki sorularını tekrarlaması üzerine ise Trump ton yumuşatarak "Bunu kesin yapacağımızı söylemiyorum ama bunu yapmayı düşüneceğiz." şeklinde konuştu.

DSÖ'yü Vuhan'da olanları bildirmemekle suçladı

Basın toplantısındaki bir gazetecinin "DSÖ Çin odaklı, derken neyi kastediyorsunuz?" sorusunu ise Trump, "Önce Çin'e sınırlarımızı kapatmamamızı söylediler. Vuhan'da olanları görmeleri gerekirdi. Görmüş de olmalılar ama bunları bildirmediler." şeklinde yanıtladı.

Trump, Kovid-19 salgının başında "Virüse grip gibi davranın" açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Bu salgını grip ile karşılaştırdım çünkü dünya tarihindeki en kötü pandemi 1918'deki İspanyol gribiydi." açıklamasını yaptı.

Virüs ölümlerinde siyahi Amerikalıların çoğunlukta olmasını "korkunç" olarak nitelendirdi

Öte yandan Trump, ABD'deki bazı eyaletlerdeki istatistiklerde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler kişilerde, Afrika kökenli Amerikalıların çoğunlukta olmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Bu durumdan memnun olmadığını dile getiren Trump, "Bu gerçek bir problem ve verilerde de apaçık ortada. Bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Zor ve korkunç bir durum. Ortada bir orantısızlık var ve Afrikalı Amerikalılar bu salgından çok fazla etkileniyor." dedi.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Anthony Fauci ise Afrikalı Amerikalıların hali hazırda sahip oldukları hastalıkların virüsün etkisini artırdığını kaydetti. Fauci, "Diyabet, hipertansiyon, obezite ve astım gibi hastalıkların azınlık grupları, özellikle de siyahi Amerikalıları daha çok etkilediğini hep biliyoruz. Ne yazık ki koronavirüsü kötüleştiren, kişilere solunum zorluğu ve yoğun bakım ihtiyacı yaşatan ve insanların ölümüne yol açanlar da bu hastalıklar. Bu komplikasyonların yaşanmasını engellemek için, Afrikalı Amerikalılara en iyi tedaviyi vermekten başka şu anda yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

Trump, "uçak gemisi krizini yorumladı"

Trump, USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi kaptanı Brett Cozier'in işinden atılması ve bu konu ile ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Thomas Modly'nin görevinden istifa etmesini de değerlendirdi.

Modly'nin istifa etmesinde kendisinin bir rolü olmadığını vurgulayan Trump, uçak gemisi krizinin tamamını "talihsizlik" olarak niteledi.

Kaptan Cozier'in, gemide Kovid-19 vakaları nedeniyle personelin tahliyesine ilişkin gönderdiği ve basına sızan mektup konusunda Trump, "Cozier bu mektubu hiç yazmamalıydı. Ernest Hemingway olmasına gerek yok. Hata yaptı ama kötü bir günündeymiş." dedi.

Trump, Modly'nin istifasına ilişkin de "Bence istifa etmesine gerek yoktu. Ben ondan böyle bir şey istemezdim." yorumunda bulundu.

ABD'de uçak gemisi krizi

Kaptan Brett Crozier, gemideki Kovid-19 vakalarına ilişkin Amerikan Donanması'na yolladığı mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Kaptan Crozier, tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemide bulunan personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmiş, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.

Modly ise Cozier'in mektubu güvenli olmayan bir e-mail ile 20'den fazla kişiye yolladığını belirterek "Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır. ya da başka bir alternatif var bunu kasıtlı olarak yaptı." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:24 Kaynak: AA

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