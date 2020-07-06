Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu - Son Dakika

Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düşen ölüm oranlarına ilişkin "son dakika" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede düşen koronavirüs ölüm oranlarına ilişkin "son dakika" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Son dakika: ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

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Ülke ekonomisinin de hızlı bir geri dönüş sürecine girdiğini vurgulayan Trump, Demokratlara ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'a yüklendi.

Trump, "Demokratlar, salgının ilk döneminde yoğun bir şekilde enfekte olan Çin'e seyahat yasağı getirmezdi ve bu nedenle çok daha fazla kişi ölürdü. Biden, şimdi bunu kabulleniyor." ifadelerini kullandı.

"OKULLAR AÇILMALI"

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarına ilişkin ise değerlendirmede bulundu ve Demokratlara tepki gösterdi.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bazı eyaletlerdeki okulların, sonbahar döneminde eğitim öğretime başlamayacağının açıklanmasına ilişkin Trump, "Okullar sonbaharda açılmalı." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de yaklaşık 3 milyon kişi virüse yakalanırken, 132 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:12 

Son Dakika Dünya Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı 'son dakika' paylaşımı ile duyurdu - Son Dakika Dünya
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