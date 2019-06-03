Son Dakika Haberleri: Trump: ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor
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Trump: ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor

24 dakika önce

– ABD Bşkanı Donald Trump, giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD'nin "milyarlar" kazandığını vurguladı.

Trump: ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor, System.String[]
ABD Bşkanı Donald Trump, giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD'nin "milyarlar" kazandığını vurguladı.
Trump, Pazartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında, Çin'in karşılıklı ticarette rekabet gücünü sürdürebilmek için "para yaktığını" ileri sürdü.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in, ürünlerinin küresel piyasalardaki satışlarını sürdürebilmek için teşvikler verdiğini belirten Trump, paylaşımında şöyle dedi:
"Pek çok firma vergilerden kaçabilmek ve başka ülkelerde iş yapabilmek için Çin'i terkediyor. Maliyetler ya da enflasyonda gözle görülür bir artış yok; ancak, ABD milyarlar kazanıyor."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:04 Kaynak: DHA
Ekonomi
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