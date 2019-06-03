Trump: ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor
24 dakika önce
– ABD Bşkanı Donald Trump, giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD'nin "milyarlar" kazandığını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:04 Kaynak: DHA
– ABD
Bşkanı Donald Trump
, giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD'nin "milyarlar" kazandığını vurguladı.
Trump, Pazartesi günü yaptığı Twitter
paylaşımında, Çin
'in karşılıklı ticarette rekabet gücünü sürdürebilmek için "para yaktığını" ileri sürdü.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in, ürünlerinin küresel piyasalardaki satışlarını sürdürebilmek için teşvikler verdiğini belirten Trump, paylaşımında şöyle dedi:
"Pek çok firma vergilerden kaçabilmek ve başka ülkelerde iş yapabilmek için Çin'i terkediyor. Maliyetler ya da enflasyonda gözle görülür bir artış yok; ancak, ABD milyarlar kazanıyor."
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