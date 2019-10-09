Son Dakika Haberleri: Trump: abd, türkiye'nin harekatını onaylamıyor
Son Dakika Güncel Trump: abd, türkiye'nin harekatını onaylamıyor

Trump: abd, türkiye'nin harekatını onaylamıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri harekatı onaylamadığını ifade ederek, harekatın 'kötü bir fikir' olduğunu söyledi.

Trump: abd, türkiye'nin harekatını onaylamıyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri harekatı onaylamadığını ifade ederek, harekatın 'kötü bir fikir' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye, sivilleri, Hristiyanlar dahil olmak üzere dini azınlıkları koruyacağını taahhüt etti. İnsani krizlerin yaşanmayacağına dair güvence verdi. Ancak ABD, harekatı onaylamıyor ve harekat kötü bir fikir" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:00 Kaynak: DHA
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