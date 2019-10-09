Trump: abd, türkiye'nin harekatını onaylamıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri harekatı onaylamadığını ifade ederek, harekatın 'kötü bir fikir' olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:00 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri harekatı onaylamadığını ifade ederek, harekatın 'kötü bir fikir' olduğunu söyledi.
ABD Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye, sivilleri, Hristiyanlar dahil olmak üzere dini azınlıkları koruyacağını taahhüt etti. İnsani krizlerin yaşanmayacağına dair güvence verdi. Ancak ABD, harekatı onaylamıyor ve harekat kötü bir fikir" ifadelerini kullandı.
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