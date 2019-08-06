Son Dakika Haberleri: Trump: ABD'ye para akıyor
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Trump: ABD'ye para akıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ülkeye yapılan yatırımlar ve firmalar konusunda "çok güçlü bir pozisyonda" olduğunu söyledi.

Trump: ABD'ye para akıyor, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ülkeye yapılan yatırımlar ve firmalar konusunda "çok güçlü bir pozisyonda" olduğunu söyledi.
Trump, Twitter paylaşımında, "Çin'den gelen büyük miktarda paranın yanı sıra güvenlik, yatırım ve faiz gelirleri ile  diğer ülkelerden de ABD'ye para akıyor. Çok güçlü bir pozisyondayız. Çolk sayıda şirket ABD'ye geliyor" dedi.
Diğer yandan, Çin'in para biriminin kaybettiği değer sonrasında düşen ABD piyasalarında açılış öncesinde toparlama devam ediyor.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
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