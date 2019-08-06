Trump: ABD'ye para akıyor
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ülkeye yapılan yatırımlar ve firmalar konusunda "çok güçlü bir pozisyonda" olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
– ABD Başkanı Donald Trump
, ABD'nin ülkeye yapılan yatırımlar ve firmalar konusunda "çok güçlü bir pozisyonda" olduğunu söyledi.
Trump, Twitter
paylaşımında, "Çin'den gelen büyük miktarda paranın yanı sıra güvenlik, yatırım ve faiz gelirleri ile diğer ülkelerden de ABD'ye para akıyor. Çok güçlü bir pozisyondayız. Çolk sayıda şirket ABD'ye geliyor" dedi.
Diğer yandan, Çin'in para biriminin kaybettiği değer sonrasında düşen ABD piyasalarında açılış öncesinde toparlama devam ediyor.
- İstanbul
ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor 96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti