Son Dakika Haberleri: Trump: ABD'yi gümrük vergileri ABD yaptı
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Trump: ABD'yi gümrük vergileri ABD yaptı

1 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin eskiden olduğu gibi ABD'ye refah getireceğini söyledi.

Trump: ABD'yi gümrük vergileri ABD yaptı, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin eskiden olduğu gibi ABD'ye refah getireceğini söyledi.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:
"Ülkemizin hiçbir borcu yokken ve otoyollardan askeriyeye her şeyi nakit parayla inşa ettiğinde büyük bir ek gümrük vergisi sistemimiz vardı. Şimdiyse başka ülkelerin varlıklarımızı, hazinemizi ve işlerimizi çaldığını izliyoruz, fakat artık buna bir son veriyoruz. ABD, geleceğe yönelik sınırsız yukarı yönlü beklentiyle harika gidiyor!"
Trump'ın yorumları, Washington'ın Çin ile devam eden ticari gerilimleri ve Meksika'ya karşı ek gümrük vergilerini pazarlık aracı olarak kullanmasının ardından geldi. Buna rağmen Apple gibi çeşitli şirket, ek gümrük vergilerinin ABD ekonomisine zarar verebileceği uyarısını yaptı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:36 Kaynak: DHA
Twitter, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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