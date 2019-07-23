Trump: Afganistan'daki savaşı 1 haftada bitirebiliriz ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

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Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

İbrahim Kalın Bloomberg için yazdı: Hayır, Türkiye Batı'yı terk etmedi

ABD, son 4 günde ikinci kez Venezüella hava sahasını ihlal etti

Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu