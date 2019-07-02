Trump Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli
31 dakika önce
ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan ayrılması durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenmesinden endişe ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:23
ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini Afganistan
'dan çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan ayrılması durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenmesinden endişe ettiğini söyledi.
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