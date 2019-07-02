Son Dakika Haberleri: Trump Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli
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Trump Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli

31 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan ayrılması durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenmesinden endişe ettiğini söyledi.

Trump Afganistan'dan ayrılma konusunda endişeli, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekmek istediğini, ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan ayrılması durumunda, ülkede "terör unsurlarının" güçlenmesinden endişe ettiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Ekonomi
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