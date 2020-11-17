Trump Afganistan ve Irak'tan daha fazla askeri geri çekecek - Son Dakika
BBC

Trump Afganistan ve Irak'tan daha fazla askeri geri çekecek

17.11.2020 08:02
Trump Afganistan ve Irak'tan daha fazla askeri geri çekecek, System.String[]

ABD basınına göre Başkan Donald Trump, Afganistan ve Irak'tan yaklaşık 3 bin askerin daha geri çekilmesi için emir vermeye hazırlanıyor.

ABD basınına konuşan savunma bakanlığı yetkililerine göre Başkan Donald Trump, Afganistan ve Irak'tan yaklaşık 2 bin 500'er askerin daha geri çekilmesi için emir vermeye hazırlanıyor.

Yetkililere göre Afganistan'daki 5 bin askerin yarısına yakınının Ocak ayı ortasında ABD'ye dönmesi bekleniyor. Irak'taki 3 bin askerin de sayısının 2 bin 500'e indirilmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı bir konuşmada bu iki ülkedeki tüm ABD askerlerinin aralık ayı sonunda kutlanan Noel'e kadar evlerine dönmelerini istediğini söylemişti.

Şimdi ise kaybettiği başkanlık seçimleriyle meşgul. 3 Kasım'daki seçimin sonucunda Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazandığını kabul etmiyor.

ABD basınına göre askerlerin geri dönüşünün, görevi normal şartlarda Biden'e devredeceği 20 Ocak'tan birkaç gün önce tamamlanması hedefleniyor.

Ancak Trump'ın bu planı, Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell'ın tepkisini çekti. McConnell, askerlerin bu ülkelerde savaştığı "militanların bu fikre bayılacağını" söyledi:

"Amerikan ulusal güvenliğini ve teröristlere karşı Amerikan çıkarlarını korumak için çok sınırlı ama çok önemli bir rol oynuyoruz. Bu teröristlerin, karşılarındaki en kuvvetli gücün eşyalarını toplayıp temelli eve dönüşü kadar bayılacağı başka bir şey olamaz."

Başkan Trump, aslında görev yaptığı süre boyunca hep bu bölgedelerdeki Amerikan askerlerinin eve geri dönmesi gerektiğini; ABD ordusunun bu müdahalelerinin etkisiz ve çok masraflı olduğunu savundu.

Ordudaki yetkililere hafta sonu geri çekilme planları açıklandı. AP haber ajansına konuşan askeri yetkililer, bir başkanlık kararnamesinin hazırlandığını ancak henüz orduya resmen iletildiğini söyledi.

Eylül ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Irak'taki askerlerinin üçte birinden fazlasını birkaç hafta içinde geri çekeceklerini açıklamıştı. Buna göre 5 bin 200 askerden 3 bininin ABD'ye geri dönmesi planlanıyordu.

Kalanlar, Irak ordusuna IŞİD'le mücadelesinde danışma ve eğitim desteği vermeye devam edecek.

Afganistan'da ise sene başından bu yana Talibanl'la müzakereler sürüyor. Bu kapsamda yine senenin başından bu yana ülkedeki ABD askerleri parça parça eve geri gönderiliyor.

Ancak Pentagon'daki üst düzey yetkili ve generaller, daha önce de barış görüşmeleri yapıldığını fakat yürümedğini söyleyerek uyarıda bulunuyor.

Trump Afganistan ve Irak'tan daha fazla askeri geri çekecek

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Son Dakika Dünya Trump Afganistan ve Irak'tan daha fazla askeri geri çekecek - Son Dakika Dünya

BBC

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