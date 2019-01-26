Trump Ailesi Zaman Yolcusu mu? Amerika'yı Sarsan Komplo Teorisi
41 dakika önce
Bu videonun bir komplo teorisi olduğunu unutmayalım.Yani gerçek diye değil, değerlendirin diye sizlerle paylaşıyorum.
Bu videonun bir komplo teorisi olduğunu unutmayalım.
Yani gerçek diye değil, değerlendirin diye sizlerle paylaşıyorum. Şahsen benim için garip bir konuydu. Bunun için sizlerle paylaşmak istedim. İyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:10 Kaynak: Youtube
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