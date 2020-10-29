Trump aleyhine NYT'de "anonim" makale yazan kişi ortaya çıktı - Son Dakika

Trump aleyhine NYT'de "anonim" makale yazan kişi ortaya çıktı

29.10.2020 00:03
Trump aleyhine NYT'de

ABD Başkanı Donald Trump aleyhine 2018'de New York Times (NYT) gazetesinde bir makale yazan ve ardından "Uyarı" isimli bir kitap çıkaran kişi, eski İç Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Miles Taylor çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump aleyhine 2018'de New York Times (NYT) gazetesinde bir makale yazan ve ardından "Uyarı" isimli bir kitap çıkaran kişi, eski İç Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Miles Taylor çıktı.

Taylor, yayımladığı "Neden artık anonim değilim?" başlıklı yazılı açıklamayla, Amerikan kamuoyunda "Anonim" lakabıyla bilinen yazarın kendisi olduğunu duyurdu.

New York Times gazetesinde, "Uyarı" başlığıyla çıkan yazı ve aynı başlıkla yayımlanan kitabın kendisine ait olduğunu kabul eden Taylor, "2,5 yıllık görev sürem boyunca, Trump'ın iş yapmadaki beceriksizliğine tanık oldum. Birçok insan bunu gördü ancak kendilerinden intikam alınacağı korkusuyla, konuşmakta tereddüt etti." ifadesini kullandı.

Taylor, uzun süredir Trump'ı sert bir dille eleştiriyordu

2017-2019'da İç Güvenlik Bakanlığı Özel Kalemi olarak görev yapan Taylor, uzun süredir katıldığı yayınlarda, Trump'ı sert bir dille eleştiriyor ve Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ı desteklediğini belirtiyordu.

"Anonim" adı altında bir makale yazma kararının kendisi için kolay olmadığını belirten Taylor, adını açıklamadan Trump'a yönelik ciddi suçlamalar yöneltmenin zor bir iş olduğunu vurguladı.

Taylor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Trump'ın çevresindeki herkesi eyleme geçmeye davet ederek, "Trump, karaktersiz bir adam." yorumunda bulundu.

Beyaz Saray'dan tepki gecikmedi

Taylor'ın yaptığı açıklamanın ardından Beyaz Saray'dan da tepki gecikmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Bu düşük seviyeli, şikayetçi eski yetkili, eylem yerine anonimliği, liderlik yerine bilgi sızdırmayı tercih eden bir yalancı ve korkaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah ise Andy Warhol'un "Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak." sözünü anımsatarak, "Gelecekte herkes 15 dakikalığına eski yönetim yetkilisi olacak." dedi.

"Anonim" yazar Trump yönetimini karıştırmıştı

NYT'de Eylül 2018'de "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" içerikli makaleyi kaleme alan kişinin, Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü.

İmzasız makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu: Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkan'ın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadesine yer verilmişti.

Makaleye tepki gösteren Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, yazıyı "korkak bir makale" olarak nitelemişti. O dönemki Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da makalenin yazarının derhal istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Makalenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi Trump'a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştiren ve metnin kendilerince yazılmadığını savunan açıklamalar yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Bakanlığı, New York Times, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump aleyhine NYT'de 'anonim' makale yazan kişi ortaya çıktı - Son Dakika

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