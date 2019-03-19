Trump Alman bankasından 2 milyar dolar kredi çekmiş
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın, emlak işi yaptığı dönemde mal varlığını fazla göstererek Deutsche Banktan 2 milyar dolar kredi çektiği belirtildi.
ABD
Başkanı Trump
'ın, emlak işi yaptığı dönemde mal varlığını fazla göstererek Deutsche Banktan 2 milyar dolar kredi çektiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:10
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