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Trump, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar talep etti
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan askerlerinin Japonya’da kalabilmesi için Tokyo’dan 8 milyar dolar istediği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar istediği bildirildi.
Foreign Policy dergisi, Japonya'nın ülke topraklarında Amerikan askerlerinin kalması için yılda 2 milyar dolar ödediğini hatırlattı ve Trump'ın bu rakamın dört misli artırılarak 8 milyara çıkartılmasını istediğini yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:17
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