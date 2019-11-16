Son Dakika Haberleri: Trump, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar talep etti
Son Dakika Dünya Trump, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar talep etti - Son Dakika Dünya

Trump, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar talep etti

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan askerlerinin Japonya’da kalabilmesi için Tokyo’dan 8 milyar dolar istediği bildirildi.

Trump, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar talep etti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan askerlerinin Japonya'da kalabilmesi için Tokyo'dan 8 milyar dolar istediği bildirildi.


Foreign Policy dergisi, Japonya'nın ülke topraklarında Amerikan askerlerinin kalması için yılda 2 milyar dolar ödediğini hatırlattı ve Trump'ın bu rakamın dört misli artırılarak 8 milyara çıkartılmasını istediğini yazdı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:17 
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