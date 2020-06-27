Trump, anıt ve heykelleri koruma kararnamesini imzaladı - Son Dakika

Trump, anıt ve heykelleri koruma kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki anıt ve heykelleri koruma kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki anıt ve heykelleri koruma kararnamesini imzaladı.

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ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan gösterilerde, bazı anıt ve heykellerin yıkılması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, "Amerikan anıt ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele etmek için çok güçlü bir kararnameyi imzalama ayrıcalığına sahip oldum. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor" ifadelerini kullandı.

FBI, ANDREW JACKSON ANITINI TAHRİP EDİLMESİNDEN ŞÜPHELİ 15 KİŞİNİN ARANDIĞINI DUYURDU

Federal Soruşturma Bürosu FBI, Andrew Jackson heykelini tahrip ettiğinden şüphelenilen 15 kişinin fotoğrafını yayınladı. FBI'nin Washington Field Office'in Şiddet Suçları Görev Gücü, ABD Park Polisi ile birlikte Lafayette park Meydanı'ndaki Andrew Jackson anıtını tahrip edilmesinden şüpheli 15 kişinin aranıyorlar başlığı ile fotoğraflarını yayınladı.

ANITLARI KORUMAK İÇİN ULUSAL MUHAFIZ GÜÇLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Abraham Lincoln'ün Washington DC'deki Kurtuluş Anıtı çevresinde bariyerler kuruldu. Başkent Washington da anıt ve heykelleri korumak için dört yüz silahsız Ulusal Muhafız güçleri görevlendirildi. Geçtiğimiz hafta Washington'da Beyaz Saray'ın karşısında Lafayette Park Meydanı'nda protestocular eski ABD başkanlarından Andrew Jackson'ın heykelini yıkma girişiminde bulunmuşlardı.

(Hasan Çelik/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:47 Kaynak: İHA

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