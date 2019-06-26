Trump: Anlaşma olmazsa ek vergiler getireceğim
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, "Çin ile ticaret anlaşmasına varamazsam ek gümrük vergileri getireceğim" dedi.
ABD Başkanı Trump, "Çin ile ticaret anlaşmasına varamazsam ek gümrük vergileri getireceğim" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:18
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