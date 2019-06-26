Son Dakika Haberleri: Trump: Anlaşma olmazsa ek vergiler getireceğim
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Trump: Anlaşma olmazsa ek vergiler getireceğim

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, "Çin ile ticaret anlaşmasına varamazsam ek gümrük vergileri getireceğim" dedi.

Trump: Anlaşma olmazsa ek vergiler getireceğim, System.String[]
ABD Başkanı Trump, "Çin ile ticaret anlaşmasına varamazsam ek gümrük vergileri getireceğim" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:18 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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