Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan Anlaşmadan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi - Son Dakika

Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan Anlaşmadan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor" dedi.

Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı.

Trump, Michigan eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine ilişkin iddiaları doğrulayan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi ancak Rusya bu anlaşmaya uymuyor. Rusya, sorumluklarını yerine getirene kadar anlaşmadan çekileceğiz ancak bu yeni bir anlaşma yapmak ya da bu anlaşmayı yeniden bir araya getirmek için çok iyi bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, birçok anlaşmada karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmediğini ve bu nedenle de bazı anlaşmalardan çekildiklerini vurgulayarak, "Biz bu anlaşmadan çıktığımızda Rusya'nın geri geleceğini ve bir anlaşma yapmak istediklerini söyleyeceklerini düşünüyorum." dedi.

RUSYA'DAN ABD'YE TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair resmi açıklama beklediklerini belirterek, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor." dedi.

Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan, ABD'nin Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine dair açıklamasını Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi.

ABD'nin anlaşmadan çekildiğine dair Rusya tarafına ulaşan resmi bir açıklama olmadığını vurgulayan Mariya Zaharova, "ABD'nin anlaşmadan çekileceğine dair diplomatik kanallar üzerinden resmi bir tebligat veya açıklama Rusya tarafına ulaşmadı. Rusya, kendi yaklaşımını oluşturmak için ABD'nin bu konudaki konumunu netleştirmesini bekliyor." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Avrupa özellikle ABD yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle zayıflamıştı. ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesi, Avrupa'nın istikrarına ve askeri güvenliğine yeni bir darbe olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov ise ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde "B planı"na sahip olduklarını öne sürerek, "ABD, kendisini güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı uzun süre önce bıraktı. Bu nedenle ileriye yönelik planlarımızı halihazırda ne tür ortaklara sahip olduğumuzu değerlendirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı (ASA) imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Anlaşmaya taraf ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

ABD BASININA YANSIMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile yapılan Açık Semalar Anlaşması'ndan (ASA) çekileceği ve bu kararını yarın Rusya'ya bildireceği iddia edildi.

New York Times'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Rusya'nın da taraf olduğu bir uluslararası anlaşmadan daha çekilme kararı aldı.

Türkiye'nin de tarafları arasında yer aldığı ASA'dan çekilmeye karar veren Trump, bu kararını yarın Rusya'ya bildirecek.

Trump'ın bu kararı, 2021'de sona erecek ABD ve Rusya arasında kalacak son anlaşma olan "New START" (Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi) isimli anlaşmayı da yenilemeyeceği, bu anlaşmadan da çekileceği yönünde yorumlara yol açtı.

MOSKOVA'NIN ASA'YI İHLAL ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Amerikalı yetkililerin, uzun süredir Moskova'nın, Rusya'nın Avrupa'ya ulaşabilecek nükleer silahlar ürettiği iddia edilen bölge ve diğer önemli askeri bölgeler üzerindeki uçuşlara izin vermeyerek, ASA'yı ihlal ettiğini belirttiği aktarıldı.

Pentagon ve Amerikan istihbarat belgelerinde ise Rusya'nın ABD toprakları üzerinde uçarak, siber saldırı hedefi olabilecek alt yapıların haritalarını çıkardığı iddia edilmişti.

ABD'NİN AYRILDIĞI 3. ANLAŞMA OLACAK

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs 2018'de İran'ın nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasını öngören ve Rusya'nın da taraf olduğu nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve 2016'da askıya alınan yaptırımların "en güçlü şekilde" yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.

ABD, 1987'de Sovyetler Birliği'yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) da Ağustos 2019'da resmen çekilmişti.

ASA NEDİR?

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı (ASA) imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan ASA'nın Türkiye de tarafları arasında bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da ASA çerçevesinde, Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde ASA çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:52 

Son Dakika Dünya Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan Anlaşmadan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi - Son Dakika Dünya

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